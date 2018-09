Fietsersbond doorprikt goednieuwsshow van Vias: 20 gewonde fietsers per dag, “doe dat gerust maal 3”

Elke dag raken twintig fietsers gewond bij een verkeersongeval in Vlaanderen. En dat is nog maar het topje van de ijsberg, waarschuwt de Fietsersbond. “Doe dat cijfer gerust maal drie, want de politie wordt er bij de meeste fietsongelukken niet bijgehaald.”

Eerst het goede nieuws: in de eerste helft van dit jaar daalde het aantal verkeersdoden op onze wegen met bijna 14 procent. Van 221 naar 191 in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal gewonden daalde met 1,7 procent.

Minder goed nieuws is er echter voor de ­fietsers in Vlaanderen. Het aantal fiets­doden steeg in dezelfde periode met 36,5 procent. Van 16 naar 22. In totaal vielen ook 3,2 procent meer ­gewonden bij ongevallen met fietsers. 3.998 in plaats van 3.875. Ofwel twintig gewonde fietsers per dag. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse veiligheidsbarometer van het verkeersinstituut ­Vias. “Meer fietsers op de baan, is meer kans om bij een ongeval betrokken te raken”, verklaart Vias de stijging.

Niet altijd naar politie

De cijfers zijn echter nog maar het topje van de ijsberg, waarschuwt de Fietsersbond. “Vias gebruikt immers de officiële politiestatistieken”, verklaart woordvoerder Wies Callens. “Maar niet alle ongevallen worden ­geregistreerd. Als een fietser een ­ongeluk heeft door de slechte fiets­infrastructuur of tegen een paaltje rijdt, komt de politie daar dikwijls niet aan te pas. Doe het echte aantal gewonde fietsers maar maal drie. Dat bewijzen meerdere Europese studies.”

Volgens de Fietsersbond moet de verkeersveiligheid voor de fietsers dus drastisch omhoog. Ze roept de bevoegde overheden daarom op om snel werk te maken van een veiligere fietsinfrastructuur. “De aanpassingswerken ­gebeuren momenteel te traag”, aldus Callens. “En er moet uitgebreid onderzoek komen naar de oorzaken van ­ongevallen met fietsers. Niet elke ­confrontatie tussen een fietser en vrachtwagen komt door de dode hoek. Bovendien willen we ook minder ­auto’s in het verkeer. Onderzoeken ­tonen nu al dat steden met een circulatieplan minder gewonde fietsers tellen.”

Dat ziet ook mobiliteitsexpert Kris Peeters. “De gordeldracht is in­tussen ingeburgerd en auto’s werden veiliger gemaakt. Ook werden op de weg maatregelen genomen om de snelheid van voertuigen te verminderen door de 70 kilometer per uur op gewestwegen en trajectcontroles. Maar zulke maatregelen ontbreken nog grotendeels voor fietsers. Een goed beleid moet voor iederéén een veilig verkeer bieden. Het ontbreekt onze maatschappij aan fietsvriendelijke maatregelen.”

"Stuur senioren naar de verkeersles"

Uit de cijfers van Vias blijkt ook dat het aantal dodelijke verkeersslachtoffers bij 65-plussers in de eerste zes maanden van dit jaar tegen de trend in gestegen is van 46 naar 53. Opvallend is dat ze vooral bij ongevallen met vrachtwagens oververtegenwoordigd zijn. Het aantal doden steeg daar van drie naar negentien (!).

Verkeersinstituut Vias wil 65-plussers daarom beter voorbereid het verkeer in sturen. "Jongeren krijgen al langer cursussen over verkeersveiligheid", zegt woordvoerder Stef Willems. "Waarom de ouderen dan niet? Zij hebben nooit echte verkeerslessen gevolgd. Het kan dus geen kwaad om hun kennis op te frissen."

Ook 55-plussersvereniging OKRA gelooft in cursussen om de verkeersregels op te frissen of te actualiseren. "Acht jaar geleden volgden meer dan 15.000 leden zulke lessen", klinkt het. "We staan er zeker voor open om dat met de nodige steun opnieuw te doen."