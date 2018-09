Spoedcursus politiek voor Miss België-kandidates, met kus voor Herman De Croo

Herman De Croo is de tel kwijtgeraakt hoe vaak hij de kandidates voor Miss België al heeft rondgeleid in de Kamer en de Senaat. “Ergens tussen de vijftien en twintig keer”, schat hij. Maar dat wil niet zeggen dat de nestor van het Vlaams Parlement zijn taak niet meer met plezier vervult. Hij gaf de zestig dames een spoedcursus over het reilen en zeilen van de politiek. “Ik vind dat er naast de uitstraling en de charme, ook een intellectuele basis moet zijn”, zegt De Croo.

Woensdag vindt de nationale preselectie plaats en dan krijgen de dames ook een reeks vragen voorgeschoteld over ons land. “Tien vragen over wat ze nu hebben gehoord of over wat ze zouden moeten weten over België”, aldus organisatrice Darline Devos. Dan schieten er nog dertig kandidaten over. Op 12 januari weten wie de opvolgster is van Angeline Flor Pua.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: BELGA

Foto: ISOPIX

Foto: ISOPIX

Foto: ISOPIX