Kinderen die in ­fonteinen spelen, zonnekloppers op de stranden en overal terrasjes. Hadden we geen kalender, we waanden ons in het midden van de ­zomer met dit weer. In de Verenigde ­Staten noemen ze het een Indian ­Summer, bij ons ­houden we het op nazomer. Maar een ding geldt overal: “Dit weer maakt ons gelukkiger.”