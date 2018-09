CLUBNIEUWS - Geen vol huis voor Club, Trebel mag spelen met blessure, Genkse ziekenboeg telt enkele zieken

Met het ‘echte’ begin van de Champions League wordt ook het internationale clubseizoen op gang gebracht. Intussen gaat ook het leven in de Jupiler Pro League zijn gewone gangetje. Wij verzamelden voor u al het clubnieuws.

ANDERLECHT - Trebel mag blijven voetballen ondanks letsel Adrien trebel trok gisteren naar een specialist voor zijn buikspierblessure. Tegen RC Genk had de middenvelder weinig last en ook de tweede doktersopinie was positief. Een operatie of extra rust is voorlopig niet nodig. Trebel kan voort blijven voetballen als RSCA zijn blessure blijft managen zoals nu. Hij is dus inzetbaar tegen Trnava. Verdediger James lawrence speelt wellicht niet door een hersenschudding.

KV OOSTENDE - Spelers gaan op de foto met sponsors KV Oostende organiseerde gisteren een fotosessie voor partners en sponsors. Er werd onder andere een nieuwe ploegfoto gemaakt. Tot en met vrijdag traint KVO dagelijks om 10.30 uur op De Schorre. Een aantal supporters koppelt de verplaatsing naar Eupen van zaterdag aan een daguitstap naar Aken. Gisteren stond in onze krant dat Fernando Canesin nog niet scoorde dit seizoen. Dat is fout, want de Braziliaan tekende op de openingsspeeldag tegen Moeskroen voor een doelpunt. (jve)

KV KORTRIJK - Met de fiets op verplaatsing De verplaatsing in de beker naar Harelbeke bedraagt slechts vijf kilometer en dus zetten de Kerels een ludieke actie op poten. Kortrijk organiseert de verplaatsing via de fiets, zodat de fans in fietscolonne naar het Forestierstadion kunnen rijden. Aan het Guldensporenstadion is er om 18 uur een verzamelmoment, waarop een dj zal draaien en er braadworsten beschikbaar zijn. Om 19.15 uur vertrekt de fietscolonne onder politiebegeleiding naar Harelbeke, waar een fietsparking voorzien zal zijn.(gco)

ZULTE WAREGEM - Marcq vandaag voor Geschillencommissie Damien Marcq moet zich vandaag verantwoorden bij de Geschillencommissie. De Fransman kreeg een nogal discutabele rode kaart van ref Alexandre Boucaut op Antwerp. De ref vindt dat Marcq weigerde het veld te verlaten en volgens de ref heeft hij meermaals bedreigende kritiek geuit. Daarom kreeg Marcq dus geen minnelijke schikking en hangt er misschien een zware schorsing boven het hoofd van de centrale middenvelder. (jcs)

CERCLE BRUGGE - Eerste minuten voor Vitinho Gisteren was er geen training, vandaag komt de groep weer samen voor twee sessies. Appin, Nguinda en Cardona blijven revalideren. De beloften speelden gisteren tegen Waasland-Beveren. De Braziliaan Vitinho was tien dagen afwezig, maar maakte op Oostende toch zijn eerste minuten. (kv)

CLUB BRUGGE - Vandaag geen tickets verkrijgbaar voor Dortmund Tot gisteren konden fans nog tickets kopen voor Dortmund. Vandaag zijn er geen meer verkrijgbaar. Volgens Club worden in totaal 24.500 à 25.000 fans verwacht, iets minder dan een vol huis. Vanavond wordt de overleden Club-fan Eddy Devreker geëerd. De man overleed nadat hij een hartstilstand kreeg tegen Lokeren. Zijn stoeltje in het stadion wordt ingekleed en Club roept zijn fans op bij You’ll Never Walk Alone massaal mee te zingen. (jve)

AA GENT - Beloften raken niet voorbij STVV Gisteren werkten de Gentse beloften hun thuismatch af tegen STVV. Met De Smet, Bahi, Arroyo, Esiti, Neto, Raskin, Dompé en David verschenen acht A-kernspelers aan de aftrap. Op aangeven van Dompé bracht Lederman de thuisploeg al vroeg op voorsprong. Een jong STVV strafte nog voor de pauze een aarzeling in de defensie af (1-1). In de tweede helft ging De Smet in de fout en trof De Bruyn weer raak (1-2). Even later nam Neto een afvallende bal op de slof en hij scoorde de gelijkmaker: 2-2. (ssg)

LOKEREN - Rassoul afwezig Joher Khadim Rassoul heeft vorige week een spierletsel aan de adductoren opgelopen. De Senegalese verdediger trainde gisteren niet mee met de groep. Goed nieuws was er wel voor Julian Michel. De Franse middenvelder heeft gisteren de trainingen met bal hervat. Tracy Mpati werkt intussen ook al individueel met de bal, maar de Belgische flankverdediger is pas fit na de winterstop. (whb)

WAASLAND-BEVEREN - Beloften onderuit tegen Cercle Brugge De beloften van Waasland-Beveren verloren gisterenavond hun wedstrijd tegen Cercle Brugge: het werd 3-1. De manschappen van trainer Jonas Ivens kregen zeven versterkingen vanuit de A-kern: Swolfs, Gamboa, Liessens, Heymans, Bizimana, Threlkeld en Lulic. Na negen minuten maakte Trari het enige Beverse doelpunt van de avond. Opstelling: Swolfs, Threlkeld, Van Goethem, Gamboa, Liessens, Van Noten, Trari, Bizimana, Heymans, Lulic, Claeys. (whb)

RC GENK - Vukovic en Samatta blijven ziek thuis De fotoshoot van de selectie van Genk, voorzien voor gisteren, werd uitgesteld. Reden: Vukovic en Samatta meldden zich ziek. Zij trainden ook niet mee. Afwachten of zij tegen donderdag hersteld raken. Volgende week woensdag om 20 uur staat de bekerwedstrijd tegen Lommel geprogrammeerd. Enkel de onderste ring zal beschikbaar zijn voor de fans. De prijs voor een ticket bedraagt 10 euro. Het duel tussen Genk en Malmö wordt geleid door de Russische ref Alexey Eskov. (rco)

STANDARD - Lestienne verliest met beloften Maxime Lestienne deed gisteravond extra ritme op bij de beloften van Standard. De vleugelspits ging echter zwaar onderuit tegen de U21 van Anderlecht: 0-4. Ook Goreux, Kosanovic, Miangue en Carlinhos kwamen in actie. De Amerikaan Oguchi Onyewu, ex-verdediger van Standard, heeft op 36-jarige leeftijd bekendgemaakt zijn carrière stop te zetten. Sinds eind 2017 zat hij zonder club. Aan alle goede dingen komt een einde”, legde Onyewu uit op zijn Instagram-account. (blg)

ANTWERP - Beloften vloeren leider Genk De belofteploeg van RC Genk is na vier speeldagen haar ongeslagen status in de competitie kwijt. De boomlange aanvaller Laurent Mendy kreeg de Limburgers met twee doelpunten over de knie. Al na enkele minuten opende Mendy de score vanaf de stip. Halverwege de tweede helft drukte de Great Old door en knikte Mendy zijn tweede van de avond binnen. Tussendoor ramde Abdelali nog een vrijschop tegen het doelkader. RC Genk scoorde tegen via debutant Ivan Fiolic.