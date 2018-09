Een grootse dag in de rijke Europese geschiedenis van Club Brugge. Dat moet het vandaag worden. Ivan Leko wees gisteren ongewild de weg. De Club Brugge-trainer was zijn stem kwijt en sprak geen woord. Symbolisch, want dat willen we vanavond allemaal: geen woorden maar daden.

Vorig seizoen vonden we de Club-trainer wat voortvarend. Eerst in de Champions League-voorronde tegen het Turkse Basaksehir, daarna tegen AEK Athene. Tegenstanders die de onervaren Leko toch wat had onderschat ...