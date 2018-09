Deze blamage moet Club Brugge absoluut vermijden: niet opnieuw nul op achttien, alstublieft!

Vanavond schalt in Brugge de Champions League-hymne weer. Twee jaar na de smadelijke 0 op 18 in de vorige campagne is de eerste opdracht simpel: eerherstel voor het Belgische voetbal. En dan kan een gelijkspel tegen het sterke ­Borussia Dortmund al gevierd worden als een zege. Het zou kunnen, want volgens aanvoerder Ruud Vormer is Club nu sterker. “We moeten schijt hebben aan alles.” Geen miserie, miserie, miserie meer, alstublieft. Brugge kookt.

