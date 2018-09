Kamagurka jaagt Cercle-bestuur op stang met (te) scherpe humor

Marc Coucke is weg bij KV Oostende, maar voor elke thuismatch houdt KVO nog een conference in de VIP-zaal. Voor Oostende-Cercle was het KVO-fan Kamagurka die stand-upcomedy deed.

Bij Oostende hadden ze eerst benadrukt dat ze blij waren dat Cercle weer op het hoogste niveau zit, waar ze thuishoren. Maar de scherpe humor van Kamagurka zorgde daarna wel voor animo. “Is Pol Van den Driessche (ex-woordvoerder van Cercle, nvdr.) in de zaal”, vroeg Kama. “Neen? Hij is nochtans al overal geweest. Danste hij niet in het ballet van Jan Fabre?” Dat vond het Cercle-bestuur een brug te ver en dat werd ook aangekaart bij KVO. Voorzitter Peter Callant moest bemiddelen, maar uiteindelijk werd alles gesust. Scherpe humor en vriendschappelijk bedoelde plaagstoten zijn een Oostends handelsmerk. Eerder hielden ook Guga Baul en Sebastien Dewaele conferences en de kustclub probeert daarin ook altijd zichzelf te relativeren.