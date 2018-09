Verrassende aanwezige: bestuur AA Gent houdt crisisoverleg… met ex-coach Trond Sollied mee aan tafel

Het kernbestuur van AA Gent is gisteren samengekomen in afwezigheid van trainer Yves Vanderhaeghe, die present was op de beloftenwedstrijd tegen Sint-Truiden.

Na de thuisnederlaag ­tegen STVV zondag is de druk op het Gentse bestuur over het aanblijven van Vanderhaeghe bijna onhoudbaar geworden. Er wordt al sinds de zomer getwijfeld aan zijn positie, één van de problemen toen was dat er op de trainersmarkt weinig alternatieven waren. Tovert AA Gent een verrassing uit de hoed?

In elk geval was ex-trainer Trond Sollied gisteren aanwezig op de vergadering van het kernbestuur. Dat sluit niet uit dat er in geval van ontslag nog aan een andere piste gedacht wordt. De timing ligt gevoelig, want zondag neemt AA Gent het in ­eigen huis op tegen Club Brugge. AA Gent telt na ­zeven speeldagen 13 op 21, maar de motor is nog niet echt aangeslagen. Kiest AA Gent voor het schokeffect? De komende uren en dagen zal dat duidelijk worden. Op de sociale ­media wordt de groep supporters die Vanderhaeghe verantwoordelijk houdt voor het op voetbalgebied moeilijke seizoenbegin steeds groter.