Trump pookt handelsoorlog met China op

De Verenigde Staten voeren tien procent nieuwe heffingen in op 200 miljard dollar aan Chinese goederen. Dat maakte het Witte Huis maandag bekend. President Trump belooft ook nieuwe invoerrechten op 267 miljard dollar bijkomende goederen als Peking tegenmaatregelen neemt.

De Amerikaanse president Donald Trump draait China de duimschroeven verder aan. “De invoerrechten gaan in op 24 september en zullen oplopen tot tien procent tot eind dit jaar. Op 1 januari gaan de invoerrechten omhoog tot 25 procent”, zegt Trump in een persbericht. Dat moet Amerikaanse bedrijven toelaten hun productieketen eerst te herschikken en te zoeken naar leveranciers in andere landen.

“Als China represailles neemt tegen onze landbouwers of andere industrieën, zullen we onmiddellijk fase drie in werking stellen. Dan komen er invoerrechten op 267 miljard dollar bijkomende importgoederen.”

Op de lijst van geviseerde goederen staan ongeveer 6000 Chinese producten, van tonijn en zalm over autobanden, matrassen en handtassen tot componenten van telecomproducten en tv-schermen.

De slimme horloges van Apple en Fitbit haalden de definitieve lijst uiteindelijk niet, net als fietshelmen en autostoeltjes voor baby’s.

Apple had laten verstaan dat zijn producten, die in China worden gemaakt, duurder zullen worden voor de Amerikaan. Trump zei daarop dat Apple zijn iPhones dan maar in de VS moet produceren.

Hefboom

Volgens de krant de Wall Street Journal wil de Amerikaanse overheid een extra hefboom creëren die ze kan gebruiken bij handelsgesprekken tussen de VS en China later deze maand. De VS zeggen dat Amerikaanse bedrijven te zeer gedwongen worden om kostbare technologie af te staan aan Chinese partners. En Trump eist ook dat de Chinezen hun handelsoverschot met de VS van 375 miljard dollar indammen.

“Heffingen hebben de VS in een bijzonder gunstige onderhandelingspositie gebracht”, tweette de president maandagochtend nog. Volgens Trump leverde het Amerika miljarden op, terwijl “stijgende kosten amper opvielen”.

Tariffs have put the U.S. in a very strong bargaining position, with Billions of Dollars, and Jobs, flowing into our Country - and yet cost increases have thus far been almost unnoticeable. If countries will not make fair deals with us, they will be “Tariffed!” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 17, 2018

Maar daarmee is lang niet iedereen het eens. Zo lijden onder meer Amerikaanse landbouwers sterk onder tegenmaatregelen die Peking instelde toen Trump eerder importheffingen tegen China invoerde. De problemen werden zo groot dat de Amerikaanse overheid met een hulpfonds voor de getroffen boeren op de proppen moest komen.

En ook deze keer lijkt Trump wel degelijk te beseffen dat bijkomende heffingen de Amerikanen ook pijn zullen doen. Dat de heffing pas na Nieuwjaar verhoogd wordt tot 25 procent, is naar verluidt om de consument vlak voor de eindejaarsperiode niet te hard in zijn portefeuille te raken.

In november zijn er bovendien Congresverkiezingen in de VS, waarbij Trumps Republikeinse partij wel eens de controle zou kunnen verliezen.

Helft van Chinese import getroffen

Samen met de eerdere heffingen van 25 procent op 50 miljard aan Chinese goederen, die Trump afgelopen zomer invoerde, komt het totaal erop neer dat de helft van alle Chinese import in de VS aan heffingen wordt onderworpen.

China zal niet onderhandelen terwijl het een pistool op zich gericht ziet, bericht de Wall Street Journal. Eerder liet China al weten dat een nieuw rondje importheffingen van Trump zal leiden tot Chinese heffingen op 60 miljard aan Amerikaanse goederen, van vloeibaar gas tot vliegtuigen.

Ook zou China exportbeperkingen kunnen opleggen, waarbij het bepaalde goederen die noodzakelijk zijn voor Amerikaanse bedrijven, niet meer levert.

Schieten op China is een van Trumps stokpaardjes, maar tal van instanties, van talloze economen tot het IMF, waarschuwen er almaar meer voor. Een handelsoorlog zou de economische voorspoed die de VS momenteel kennen, kunnen fnuiken.