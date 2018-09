Véronique De Kock voor 17.000 euro opgelicht, verdachten met noorderzon verdwenen

Hasselt - Voormalig Miss België Véronique De Kock heeft zich maandag via haar advocaat burgerlijke partij gesteld in de Hasseltse rechtbank tegen een Italiaans koppel. De presentatrice eist 17.000 euro nadat het duo voor dit bedrag aan handtassen van haar verduisterd heeft via hun Vintage Store in de Dokter Willemsstraat in Hasselt.

De feiten dateren intussen al van eind 2014. In hun winkel verkochten de twee beklaagden onder meer tweedehandsspullen. Ze maakten ruim twintig slachtoffers die ze voor tienduizenden euro’s wisten op te lichten. De verdachten hadden het vooral gemunt op exclusieve merkkledij en handtassen van Chanel, Gucci en andere prestigieuze merken. Ze spraken een bedrag met de eigenaar af dat hij of zij zou krijgen van het moment dat de spullen ook effectief verkocht waren. Tot een uitbetaling kwam het niet, wel verdwenen ze met de goederen.

Een van hun klanten was Véronique De Kock, die via haar webshop ook spullen aan de man bracht. Gedurende een halfjaar deden ze zaken met elkaar. De voormalige Miss is voor 17.000 euro aan handtassen kwijt. Ze vraagt dat bedrag terug en ook nog eens een morele schadevergoeding van 1.500 euro.

Boekskes

In tegenstelling tot De Kock was een Hasseltse gedupeerde wel in de rechtbank aanwezig. Ze stelde zich burgerlijke partij voor 950 euro. “Ik had een handtas van Chanel en wou ze graag proberen verkopen. Ik ben die in de winkel gaan binnenbrengen en kreeg er een voorschot van 200 euro voor. Het zag er een fatsoenlijk zaakje uit. We spraken af dat ik na verkoop nog eens 950 euro zou krijgen, maar dat heb ik nooit gekregen. De uitbaatster bleef me maar aan het lijntje houden. Omdat ik van Hasselt ben, sprong ik regelmatig even binnen in de winkel in de Dokter Willemsstraat. Telkens had ze wel een uitleg klaar. Dat mijn handtas verkocht was en ik het geld later zou krijgen. Plots was de winkel dicht. Niet veel later zagen we het verhaal van Véronique De Kock in de boekskes staan en zijn we naar de politie gestapt. Ik heb er geen goed oog in dat ze de uitbaters zullen vinden, maar anderzijds kunnen ze je wel over heel Europa vinden als je een verkeersovertreding maakt. Wie weet en anders heb ik dit ook eens meegemaakt”, klinkt het.

Facebook verwijderd

De verdachten daagden niet op in de rechtbank en lieten zich evenmin vertegenwoordigen door een advocaat. Het parket vermoedt dat ze met heel hun hebben en houden naar Italië zijn vertrokken. Ook hebben ze hun Facebookprofiel verwijderd en lieten ze hun winkel nagenoeg leeg achter. Zogenaamd omdat er werken gepland waren. De gsm-nummers achtergelaten op een briefje in de etalage leverden geen connectie op. De procureur vroeg om een straf van 37 maanden voor elk en 3.000 euro boete. Vonnis op 15 oktober.