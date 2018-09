Korea-top begint met grote verwachtingen: Kim ontvangt Moon

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in moet dinsdag op zijn derde top met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un de vastgelopen onderhandelingen tussen de VS en Noord-Korea nieuw leven inblazen. Moon kwam dinsdag in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang aan voor het eerste bezoek van een Zuid-Koreaanse president in elf jaar.

Kim en zijn vrouw ontvingen Moon en zijn echtgenote persoonlijk toen ze uit het vliegtuig stapten. Honderden Noord-Koreanen, uitgerust met plastiek bloemen, Noord-Koreaanse vlaggen en herenigingsvlaggen, juichten de twee leiders toe. Een militaire kapel speelde met veel elan marsmuziek.

De drie dagen durende top staat in het teken van de afbouw van het Noord-Koreanse nucleaire kernprogramma. Ook is het de bedoeling om een duurzaam vredesakkoord te bereiken tussen beide landen, die officieel sinds de Koreaanse Oorlog in 1953 nog in oorlog verkeren. De Zuid-Koreaanse president hoopt dat zijn bezoek tot een hernieuwde dialoog tussen Noord-Korea en de VS kan leiden, zei een woordvoerder van de Zuid-Koreaanse regering.

Kim uitte bij een ontmoeting met Moon in april in grensplaats Panmunjom zijn bereidheid om te “denucleariseren”. Hij deed dat nog eens over bij een ontmoeting met VS-president Donald Trump in juni in Singapore. Sindsdien deed hij geen concrete uitspraken meer over hoe en wanneer zijn land nucleair zal ontwapenen. Mogelijk leidt de top in Pyongyang tot een nieuwe ontmoeting tussen Trump en Kim.

De gesprekken tussen de VS en Noord-Korea zijn inmiddels wel vastgelopen. In augustus zegde VS-buitenlandminister Mike Pompeo nog een reis af naar Noord-Korea, volgens hem omdat er niet genoeg vooruitgang werd geboekt.