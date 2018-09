ANALYSE. Gents crisisberaad over Yves Vanderhaeghe: delicaat om afscheid te nemen, delicaat om door te gaan

Het Gentse kernbestuur hield gisteren een crisisberaad over de sportieve situatie en trainer Yves Vanderhaeghe. De aanwezigheid van Trond Sollied was een verrassing, de vergadering zelf verbaasde niet. Met de topper tegen Club Brugge voor de deur wordt het delicaat om een beslissing te nemen, maar misschien even delicaat om geen beslissing te nemen.