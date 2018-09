Wie Champions League wil kijken, opgelet: vanaf nu twee aanvangsuren en op twee Vlaamse zenders

Vandaag begint de Champions League, en nieuw ten opzichte van vorig seizoen is dat er nu per avond twee speelmomenten zijn. En vanaf nu worden de wedstrijden ook uitgezonden op twee Vlaamse zenders.

Wedstrijden om 18u55

Terwijl vroeger alle wedstrijden op dinsdag en woensdag om 20.45 uur werden afgewerkt, zijn er nu twee speelmomenten: om 18.55 uur en 21.00 uur. Al zal daarvan vooral de kijker van betaalzender Proximus kunnen profiteren. Die zendt alle wedstrijden uit. Vanavond zijn dat om 18u55 overigens al twee erg interesante affiches: Barcelona-PSV en Inter-Tottenham .

Dinsdag op Vier, woensdag op Q2

Op het open net in Vlaanderen worden deze week alleen wedstrijden uitgezonden die om 21.00 uur starten. Op avonden dat Club Brugge om 18.55 uur speelt, zullen er wel twee wedstrijden te zien zijn op het open net. Maar let op: zap vanavond niet gewoontegetrouw naar Q2, want vanaf dit seizoen is de Champions League in Vlaanderen op twee verschillende zenders te zien. Op dinsdag kunt u voortaan bij Vier terecht, op woensdag bij Q2.

Club Brugge begint meteen in eigen huis

Vanavond al trapt Club Brugge zijn nieuwe Champions League-campagne op gang. Om 21u ontvangt de Belgische landskampioen het Borussia Dortmund van Axel Witsel in het Jan Breydelstadion. In groep A zijn de andere tegenstanders - Atlético Madrid en AS Monaco - evenmin van de poes. Aanvoerder Ruud Vormer gelooft er in ieder geval in. “Ik denk dat we nu sterker zijn dan twee jaar geleden, er is een beter gevoel”, stelde de Nederlander. “Als wij ons spel spelen en erin geloven, dan kunnen we thuis winnen.”

De landskampioen is de enige Belgische vertegenwoordiger op het kampioenenbal. Vicekampioen en bekerwinnaar Standard sneuvelde in de derde voorronde tegen Ajax en werd daardoor veroordeeld tot de Europa League. Club was als Belgisch landskampioen rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase en moest dus geen voorrondes afhaspelen.

Programma van vandaag:

Groep A

21.00 Club Brugge- Dortmund

21.00 Monaco- Atlético

Groep B

18.55 FC Barcelona- PSV

18.55 Inter- Tottenham

Groep C

21.00 Liverpool- PSG

21.00 RS Belgrado- Napoli

Groep D

21.00 Galatasaray- L. Moskou

21.00 Schalke 04- FC Porto