Kandidaat-opperrechter die beschuldigd wordt vaan seksuele aanranding moet zich verantwoorden voor Amerikaanse Senaat

In de partijpolitiek geladen strijd om de functie van een rechter in het Amerikaans hooggerechtshof komt het volgende maandag tot een confrontatie voor de commissie Justitie van de Amerikaanse Senaat. Nu de beschuldigingen van seksuele aanranding tegen de door president Donald Trump naar voren geschoven kandidaat Brett Kavanaugh publiek zijn gemaakt, wil zowel de rechter als het veronderstelde slachtoffer een getuigenis afleggen voor de senatoren, mogelijk onder eed.

Christine Blasey Ford, een professor psychologie van 51 jaar, beschuldigt Brett Kavanaugh (53) ervan dat hij haar 36 jaar geleden tijdens een highschool-party op een bed heeft gegooid en geprobeerd heeft haar uit te kleden. Hij zou de vrouw belet hebben te roepen door zijn hand op haar mond te houden. Ze kwam zondag met haar verhaal naar buiten in de Washington Post.

Kavanaugh heeft de aantijgingen al herhaaldelijk in alle talen van de hand gewezen. Het Witte Huis verspreidde maandag nogmaals een mededeling waarin staat dat rechter Kavanaugh blij is dat hij zich op een hoorzitting kan verdedigen tegen “deze valse beschuldigingen”. Het Supreme Court is het hoogste gerechtshof van de Verenigde Staten. De raad van negen rechters heeft een enorme politieke macht bij belangrijke beleidsbeslissingen.

De voorzitter van de commissie Justitie in de Amerikaanse Senaat, Chuck Grassley, gaf toe dat de vrouw verdient om gehoord te worden. Zijzelf liet via haar advocate weten dat ze daartoe bereid is.

De stemming over Kavanaughs kandidatuur is gepland voor donderdag 20 september, maar volgens verschillende, nu ook Republikeinse senatoren, wordt de stemming best uitgesteld nu zowel de rechter als de professor wil getuigen. Een eerdere stemming, vorige donderdag, werd wegens de nakende komst van wervelstorm Florence afgeblazen.