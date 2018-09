“Bouw er een hek rond”: situatie in het Maximiliaanpark dreigt uit de hand te lopen

De toestand in en rond het Brusselse Maximiliaanpark loopt zwaar uit de hand. Zelfs het burgerplatform dat zich het lot van de transmigranten aantrekt, slaat alarm. En de Brusselse MR en Open Vld komen met een wel erg drastische oplossing: “Plaats een hek rond het park”, klinkt het.

Vorige week werd er nog een Soedanees neergestoken, maar vooral de steekpartij van maandagwas voor schepen Alain Courtois (MR) de spreekwoordelijke druppel. “Het park moet opnieuw een plek van ontspanning en rust worden, in plaats van het grootste knooppunt van transmigranten in ons land.”

Open VLD-schepen Els Ampe steunt een idee van Courtois om een hek rond het Maximiliaanpark te laten plaatsen. “Er zijn heel veel parken zoals bijvoorbeeld het Warandepark waar een hek rond staat en die ‘s nachts worden afgesloten. Waarom zou dat hier dan niet kunnen”, zegt Ampe. “Als staatssecretaris Francken het probleem niet kan oplossen moeten we drastische maatregelen nemen”, vindt de Brusselse schepen van Openbare werken, Mobiliteit en Nederlandstalige aangelegenheden.

Calais

Zelfs het burgerplatform dat zich het lot van de transmigranten in het Maximiliaanpark aantrekt, luidt de alarmbel. Ze maken zich ondertussen zorgen om de veiligheid van hun eigen vrijwilligers. Woordvoerder Mehdi Kassou van het Brusselse burgerplatform vreest voor “een nieuw Calais” in de buurt van het Noordstation. Maar ook voor een escalatie van geweld: meer en meer transmigranten van Calais trekken immers naar hier.

“Bij de laatste telling vorige week kwamen we aan een negenhonderdtal transmigranten. Een paar maanden geleden waren dat er nog een paar honderd minder”, bevestigt ook de politie.

“Je hoeft geen expert te zijn om te zien wat er hier aan het gebeuren is”, zegt Kassou. “Transmigranten komen van Calais naar ons land om langs snelwegparkings op een vrachtwagen naar Groot-Brittannië te klimmen. Als ze worden opgepakt, brengt de politie ze naar het afhandelcentrum van Steenokkerzeel. Vierentwintig uur later brengt de Dienst Vreemdelingenzaken hen naar Brussel waar ze zich aansluiten bij de andere transmigranten in het Maximiliaanpark. Omdat ze hier niemand anders kennen en ze in het park op zijn minst eten en drinken krijgen.”

Bijna dagelijks gevechten

“Maar hoe langer ze hier zitten, hoe meer ze beseffen dat de vaak helse tocht die ze al maakten vanuit hun thuisland naar hier in feite nog maar het begin was. Het laatste stuk naar Groot-Brittannië wordt nog een veel grotere beproeving. En dat maakt hen prikkelbaar. Velen beseffen dat de situatie stilaan uitzichtloos wordt.”

Bovendien klikt het niet goed tussen groepen transmigranten met verschillende nationaliteiten. “Bijna dagelijks zijn er gevechten”, zegt een politiebron, die aangeeft dat ook de agenten zich hoe langer hoe onveiliger voelen in de buurt van het park.

“Wat hebben die mensen nog te verliezen?” zucht Kassou. “Ze hebben al hun spaargeld opgemaakt om hier te geraken. En dan merken ze dat beloften van de mensensmokkelaar, allemaal vals waren. Dat ze hier geen geld krijgen, geen dak boven hun hoofd vinden. En dat Groot-Brittannië hen niet wil.”

Vorige week brak er nog een gevecht uit tijdens de voedselbedeling. Er daagt steeds meer volk op en er was niet voldoende eten voor iedereen. De ‘vaste klanten’ vonden dat zij voorrang moesten krijgen om de nieuwkomers. “Er is niet veel meer nodig om de boel echt te laten ontploffen’, zegt Kassou.

“De herfst staat voor de deur en dan de winter. Waar gaan die honderden transmigranten dan slapen als het ’s nachts vriest? Vorig jaar konden ze nog wel een slaapplaats vinden voor de nacht. Maar intussen zijn ze met zo veel dat een groot deel verplicht zal zijn om buiten te slapen.”