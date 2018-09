Al drie maanden iedereen te slim af: de Houdini der hangbuikzwijnen

Affligem - Een naam heeft dit hangbuikzwijntje niet, maar misschien moeten ze hem maar “Houdini” dopen. Al drie maanden is hij agenten en veeartsen te snel af in Affligem. Vandaag is er een ultieme poging om hem in de netten te krijgen.

“Plots zat hij in onze tuin, vanuit het niets”, zeggen Ghislaine Mergan (79) en Ghislain De Baetselier (79). “Omdat hij hier en bij de buren alles kapot wroet, wilden we dat hij gevangen werd. Eerst probeerden wat mensen uit de buurt. Daarna kwam een wijkagent en uiteindelijk een politiepatrouille. Die lukte het bijna, ze kwamen tot op twee meter. Maar toen riep de agent Kom, kom, kom. En weg was het varken. De veearts probeerde ook nog enkele keren, zelfs met kooien. Maar het varkentje is slim: het haalt eten uit de kooi en loopt dan snel weg, nog voor die dichtvalt.”

Vandaag staat er een grote jacht op het programma. Met verschillende netten. “Hopelijk lukt het”, zegt Ghislain. “Want er werd ook al verteld dat ze hem desnoods zullen afschieten. Dat zou jammer zijn, na drie maanden hebben we toch wel sympathie voor dat beestje. Vangen en vervolgens naar de kinderboerderij brengen, dat is onze wens.”