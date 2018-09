Zuhal Demir tegen oprichting van Islamschool in Genk: “Nachtmerrie voor Turkse vrouwen”

Milli Görüs, een Turks-islamitische vereniging, zou voor 12,5 miljoen euro een gebouw gekocht hebben in Genk waar het een islamitische school wil opstarten. Maar staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) verzet zich fel tegen de oprichting ervan. Veiligheidsminister Jan Jambon laat een onderzoek starten.

Volgens de N-VA-politica is Mili Görüs een organisatie “die kleuters sluiert, de democratie in gevaar brengt en zich bezondigt aan sharia-denken”, zo schrijft Het Laatste Nieuws. “Ik ga dit niet zomaar laten gebeuren. Ik wil weten wie hier invloed komt kopen”, bevestigt ze aan Nieuwsblad.be.

“Kijk wat er gebeurt in organisaties die gelieerd zijn aan CMB en BIF. Je ziet er beelden van kleuters die gesluierd rondlopen. Van vergaderingen waar mannen en vrouwen worden gescheiden. Vrouwen moeten achteraan zitten. Dit is niet zomaar een inrichtende macht. Die mensen geloven in een islamitische republiek en zijn in het leven geroepen om de islamisering van Turken in het buitenland te verzekeren. Is dat wat we nodig hebben?”, vraagt Demir zich af.

“Milli Görüs is Turks voor ‘Nationale visie’. En dat gaat niet om de nationale visie van Vlaanderen, België of Europa. Nog meer Turkse inmenging in ons land, via de schoolbanken. Het is een nachtmerrie voor iedereen die een multiculturele samenleving wil doen slagen. Het is een nachtmerrie voor Turken die Europeaan willen zijn. Het is een nachtmerrie voor Turkse vrouwen die hopen te ontsnappen aan de ongelijkheid in Turkije”, aldus nog Demir.

De staatssecretaris voor Gelijke Kansen beschuldigt overigens Wim Dries (CD&V), de burgemeester van Genk, zich “over te geven aan mensen die het niet goed voorhebben met de stad”. Maar die vindt dat iedereen een school kan beginnen, “als ze maar aan de Vlaamse kwaliteitseisen voldoen”, aldus nog de burgemeester in Het Laatste Nieuws. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) laat verstaan dat er nog geen aanvraag is ingediend.

Extremisme

Milli Görüs, één van de grootste islamitische verenigingen in Europa, heeft nu al scholen in Charleroi en Schaarbeek. Volgens Demir is het geen toeval dat de organisatie uitgerekend in Genk een school wil bouwen. “Onze stad is al decennia een paradijs voor extreem islamitische bewegingen. Milli Görüs is niet nieuw in onze stad. Ze zijn hier al langer thuis en gekend.”

De staatssecretaris vraagt dan ook aan veiligheidsminister Jan Jambon (N-VA) om een onderzoek de doen naar de vzw’s die het gebouw hebben aangekocht. Die heeft alvast beloofd het nodige te doen. “Ik laat de veiligheidsdiensten, meer bepaald Staatsveiligheid, de vzw’s en geldstromen achter Milli Görüs tegen het licht houden. Ik wil volledige duidelijkheid over de omstandigheden waarin deze beweging een middelbare school opricht in Genk”, zo liet Jambon verstaan via Twitter.