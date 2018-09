Welke IT-profielen zijn het populairst?

Er zijn diverse soorten IT’ers, maar in ons land wordt er volop gezocht naar ICT-ontwikkelaars. Bijna de helft van de vacatures is voor hen uitgeschreven. Binnen IT zijn er intussen vier knelpuntberoepen. Hoewel sommige IT-profielen echt in de lift zitten, is dat bij andere zeker niet het geval.

In de periode van augustus vorig jaar tot en met juli van dit jaar zijn in totaal 8.540 vacatures voor ICT’ers geplaatst. Dat was ongeveer 3 procent van het totale jobaanbod in die periode. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).

De meestgevraagde ICT-functie is prominent die van de analist-ontwikkelaar ICT. De VDAB omschrijft deze functie als een zwaar knelpuntberoep omdat bedrijven vaak grote moeite hebben om deze job in te vullen. Het aantal ICT-studenten houdt bijvoorbeeld geen gelijke tred met de vraag.

Andere knelpunten

Op nummer twee, en eveneens een zwaar knelpuntberoep, volgen experts op het gebied van integraties en implementaties in ICT. Dat is een vrij brede categorie met profielen en expertise in domeinen zoals systeemarchitectuur, webtoepassingen, systeemintegratie en beveiliging. De ICT-functie ‘technicus pc en kantoormateriaal’ is de derde categorie. De top vier wordt afgesloten door de netwerkbeheerder.

De overige ICT-vacatures zijn websitebeheerder, databankbeheerder, analist communicatie- en informatiesystemen, computeroperator, ontwerper-analist van Geo-ICT en ontwikkelaar telecomnetwerken. In deze reeks is het vooral lastig om de databankbeheerders te vinden. Net als de netwerkbeheerder is ook de databankbeheerder, volgens de VDAB, een knelpuntberoep. Dat brengt het totaal op vier knelpunten.

Daarentegen stelt de VDAB dat de computeroperator een beroep is met weinig kansen op de arbeidsmarkt. De ene IT’er is duidelijk de andere niet.

