Mogelijk extra brexit-top in november

BRUSSEL - Er komt misschien een extra Europese top over de brexit in november. Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, schuift die mogelijkheid alvast naar voor in een brief aan de 28 EU-lidstaten.

De 28 staats- en regeringsleiders van de Europese Unie komen woensdag bijeen in het Oostenrijkse Salzburg om er onder meer te spreken over de laatste fase van de brexit-onderhandelingen. Als het van Tusk afhangt, moet daarbij ook gesproken worden over de mogelijkheid van een bijkomende top in november.

Tusk wijst er in zijn brief aan de lidstaten op dat de klok tikt en dat de echtscheidingsregeling op tijd klaar moet zijn tegen het geplande vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU in maart 2019.

Tusk komt naar Salzburg met drie doelstellingen in het achterhoofd. Zo wil hij in de eerste plaats een “gemeenschappelijke visie” op de verdere relatie met het VK. Daarnaast moet er duidelijkheid komen over hoe de laatste fase van de onderhandelingen best wordt georganiseerd. Daarbij hoort dan het voorstel voor een mogelijke extra bijeenkomst in november. En tot slot moet volgens Tusk de noodzaak van een juridisch kader voor Ierland bevestigd worden om zo een ‘harde grens’ in de toekomst te vermijden.

Volgens Tusk blijft een ‘no deal’-scenario tot de mogelijkheden behoren. “Maar als we ons allemaal op een verantwoorde manier gedragen, kunnen we een ramp vermijden”.