“Geen ongemak of drempel, Dewinter is deel van Antwerpse politieke meubilair geworden”

Antwerpen -

Filip Dewinter staat scherp. Letterlijk én ­figuurlijk. Hij is 56 jaar, draait al een kwarteeuw mee in de Antwerpse politiek, maar op campagne straalt hij als de jonge straatvechter die hij ooit was. Op de jaarmarkt van Hoboken, in de geur van braadworst en Luikse wafels, leeft hij op. “Dit is het hart van ons kies­publiek”, zegt hij. Zijn donkere ogen blinken. Hij krijgt een zoveelste duim omhoog. Een Beerschot-supporter in paars shirt spreekt hij aan over de jongste match, een marktkramer over de ondergang van de markten, en met een buurtbewoner spreekt hij over de goede, oude tijd in Hoboken.