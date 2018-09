Zolang er geen zes pompiers zijn mag brandweerwagen niet vertrekken

Overijse - De inspectie van de directie algemene veiligheid onderzoekt waarom het 14 minuten duurde voor de brandweer van Vlaams-Brabant Oost uitrukte naar een woningbrand in Overijse. Bij de brand stierf een 87-jarige vrouw.

In de Koninginnenlaan in Maleizen, deelgemeente van Overijse, breekt afgelopen weekend brand uit in de woning van een 87-jarige alleenstaande vrouw. Buren bellen de 112 en vragen dringend bijstand van de brandweer. Er wordt ook duidelijk gezegd dat er zich nog iemand in de woning bevindt.

De alarmcentrale verwittigt de brandweer van Overijse, die behoort tot de brandweerzone Vlaams-Brabant Oost. De kazerne ligt een kleine 6 kilometer van de brand vandaan. Toch komen ze pas bijna twintig minuten later aan. Als de woning al in lichterlaaie staat.

De afstand is geen probleem. De brandweer mag, zoals de wet dat voorziet, pas uitrijden met een autopomp als de bemanning voltallig is. Dat betekent dat ze minimum met zes moeten zijn: een bevelvoerder, de chauffeur en 4 brandweerlieden. En dat is niet het geval. Dus moeten ze wachten tot alle brandweermannen van wacht in de kazerne zijn voor het interventievoertuig kan uitrijden.

Als ze uiteindelijk arriveren aan de Koninginnenlaan is het al te laat voor de 87-jarige bewoonster.

Het voorval zet kwaad bloed bij burgemeester Inge Lenseclaes (Overijse2002/N-VA). Zij roept de zone Vlaams-Brabant Oost, die sinds de brandweerhervorming uit 32 gemeenten rond Leuven bestaat, op om extra personeel aan te werven. Maar het zijn de gemeenten die daarvoor middelen moeten vrijmaken, en dat ligt moeilijk - vooral bij kleinere gemeenten.

Dus wordt er naar de federale overheid gekeken, die volgens sommigen te weinig geld in de brandweer zou pompen en niet alle beloftes die gemaakt zijn bij de brandweerhervorming zou nakomen.

“Klopt niet”, zegt de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). “De bedragen die bij de brandweerhervorming met de zones overeengekomen waren, werden door ons betaald.

“De brandweer van Overijse heeft te weinig mankracht om iedere brandweerwagen met zes brandweerlui te bemannen. Sinds kort zijn er wel 8 nieuwe brandweermannen bijgekomen maar dat is nog altijd te weinig om de kazerne 24/24 te bemannen met zes brandweerlui”, zegt burgemeester Inge Lenseclaes van Overijse.

Intussen zijn ook de vakbonden op de kar gesprongen. “Wij kaarten het personeelstekort al lang aan. “Een staking lijkt stilaan onafwendbaar als er niet snel extra personeel komt”, zegt Eric Labourdette van VSOA.

Blijft de vraag waarom er dan niet sneller bijstand is gestuurd van andere korpsen? Dat is wat de algemene inspectie van de directie civiele veiligheid nu moet onderzoeken.

Of de vrouw uiteindelijk gered zou zijn geweest indien de brandweer sneller ter plaatse was geweest, is niet duidelijk. Maar vermoedelijk is ze gestikt door de rook. Een autopsie moet dat nog bevestigen. “Het parket heeft een branddeskundige aangesteld om de oorzaak van de brand uit te zoeken. Er was alleszins geen sprake van brandversnellers of van een kortsluiting”, zegt Carol Vercarre, woordvoerster van het parket Halle-Vilvoorde.