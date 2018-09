“Je gebruikt je handicap om sympathie te winnen”: finaliste missverkiezing krijgt het zwaar te verduren

Ze is achttien, beeldschoon en nu ook tweede eredame in de wedstrijd Miss Italië. Toch was Chiara Bordi (18) geen makkelijke strijd om het kroontje gegund. Zo kreeg ze honderden beledigingen te slikken op sociale media.

Op haar dertiende verloor Chiara Bordi uit het Italiaanse stadje Tarquinia haar been tijdens een ongeval. Sindsdien gaat ze door het leven met een beenprothese.

Chiara Bordi. Foto: EPA-EFE

Tijdens haar deelname aan Miss Italië deed ze alles gewoon mee met alle andere kandidates, ook bij de defilé in badpak. Voor de jonge vrouw van achttien is de beenprothese helemaal niets om zich slecht over te voelen.

Toch zorgden een heleboel mensen ervoor dat ze zich tijdens de wedstrijd wél schaamde. Op sociale media kreeg ze honderden beledigingen over zich heen.“Je neemt enkel deel aan Miss Italië omdat je gehandicapt bent en zo denkt sympathie te winnen”, schreef iemand op haar Facebookpagina.

“Ja, ik ben een been kwijt”

En dat lokte dan weer razende reacties uit van bekende en onbekende mensen, die Chiara wilden steunen. Ook de jongedame zelf koos ervoor om te reageren.

“Ja, ik ben een been kwijt”, schreef ze. “Maar ik heb een hart en een brein. Achter alle beledigingen schuilen gewoon frustraties en ontevredenheid. Het is zelfs niet per se het kroontje dat me boeit. Ik wil de wereld gewoon tonen dat het leven altijd mooi is. Ook als je jezelf helemaal moet heruitvinden na een drama.”

De brunette eindigde uiteindelijk op de derde plaats, en werd daarmee tweede eredame.