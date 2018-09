Zlatan zet Amerikaanse vedette op zijn plek: “Hij denkt dat hij de filosoof is maar hij zou mijn regels moeten volgen”

Michael Bradley is een legende in de VS. Op zijn 17e debuteerde hij in de Major League Soccer en op zijn 31e is hij er nog altijd één van de grootverdieners. Hij verzamelde als international al 140 caps en voetbalde zelfs in Europa bij onder meer Heerenveen, Borussia Mönchengladbach, Aston Villa en AS Roma. Nu is de kapitein van de nationale ploeg het boegbeeld van Toronto FC, dat LA Galaxy versloeg met 5-3. Toch werd hij op zijn plaats gezet door een zekere Zlatan Ibrahimovic.