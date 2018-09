Man die studentes verkrachtte nu zelf als slachtoffer in rechtbank: “Elke tand van hem levert prijs op”

Lorenzo D. verkrachtte drie studentes in het Gentse Citadelpark, maar werd nu zelf het slachtoffer in de gevangenis. (Archiefbeeld)

Gent - Lorenzo D. verkrachtte in 2013 drie meisjes in het Citadelpark. Feiten die weinig geapprecieerd worden in de gevangenis, zo blijkt. Dinsdag zat hij als slachtoffer in de rechtbank na een pak slaag van een medegedetineerde, die er geen spijt van had.

Zes vuistslagen op het oog, een high kick op het hoofd en bloed dat tot tegen de muur hing: Lorenzo D. (24) uit Gent kreeg vorig jaar de afranseling van zijn leven in de gevangenis van Beveren. “Hij heeft zich niet verdedigd of teruggeslagen”, liet zijn medegedetineerde Giovanni V.W. uit Gent, die verantwoordelijk was voor het geweld, nadien optekenen. “Ik heb er helemaal geen spijt van dat ik het heb gedaan.”

“Prijs voor elke tand”

Hoewel er geen concrete aanleiding was voor de feiten, is het duidelijk dat de verkrachtingen uit het verleden aan de basis ervan liggen. Het is een publiek geheim dat plegers van zedenfeiten het zwaar te verduren krijgen in gevangenissen.

“Giovanni V.W. heeft “een groot gevoel van afkeer” tegenover mijn cliënt”, verwoordde meester Jeroen Van Kerrebroeck, de advocaat van Lorenzo D. het. “Het verhaal gaat in de gevangenis dat er voor elke tand van hem een prijs te verdienen is. Daardoor durft hij niet meer te gaan wandelen. Die éne keer dat hij het toch deed, werd hij in elkaar geslagen. Daardoor heeft hij nu nog meer schrik om zijn cel te verlaten. Hij beseft dat hij een doelwit is. Mijn cliënt wil gewoon zijn straf uitzitten, maar wordt onophoudelijk geterroriseerd. Zoiets verwacht je te zien in Amerikaanse films, maar niet in de beschermde omgeving van onze gevangenissen.”

Drie verkrachtingen

Lorenzo D. verkrachtte in september van 2013 de eerste studente in het Citadelpark van Gent. Hij trok het slachtoffer in de struiken en vergreep zich aan haar. Er volgde nog een tweede en derde verkrachting van studentes in het park, wat voor een ware angstpsychose zorgde in de stad. Kort na de laatste feiten in januari van 2014 slaagden de speurders erin om D. in te rekenen. Hij zou uiteindelijk pas bekennen nadat hij geconfronteerd werd met het DNA-materiaal dat was aangetroffen, en overeen kwam met het zijne. Het leverde hem na een beroepsprocedure een celstraf van tien jaar op. Lorenzo D. werd ook nog veroordeeld voor een vierde verkrachting in een Gents park.

Giovanni V.W. riskeert voor het afranselen van Lorenzo D. een effectieve celstraf van twee jaar. Hij is momenteel op vrije voeten maar liet verstek gaan voor het proces. Tijdens zijn eerder verblijf in de gevangenis zat hij een straf uit voor afpersing. Vonnis op 16 oktober.