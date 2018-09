Alweer van moeten: waarom het stilaan nu of nooit is voor PSG in de Champions League

De toptransfers hadden ze al, maar dit jaar kwam er ook een resem nieuwe toptalenten en – vooral – een nieuwe, alom geprezen jonge toptrainer bij. Paris Saint-Germain lijkt nog maar eens klaar om een gooi te doen naar eindwinst in de Champions League, te beginnen met een bezoek aan Liverpool vanavond. Voor het Franse voetbal zou een CL-zege in een jaar waarin het WK gewonnen werd een parel aan de kroon zijn. En voor PSG zelf is het stilaan nu of nooit.