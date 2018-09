Politierechter veroordeelt Yassine El Ghanassy tot een jaar effectieve gevangenisstraf

De Brugse politierechter heeft Yassine El Ghanassy (28) bij verstek veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van een jaar. Ondanks een rijverbod reed de profvoetballer toch met zijn Porsche. De ex-Rode Duivel kreeg ook een jaar rijverbod en 8.400 euro boete opgelegd.

De speler van het Saoedische Al-Raed liep op 5 mei 2017 tegen de lamp in de Alfons Pieterslaan in Oostende. De politie zag om 13.44 uur hoe de bestuurder van een Porsche 911 Carrera aan het telefoneren was. Bovendien bleek El Ghanassy op dat moment nog een rijverbod te hebben na een vorige veroordeling.

De politierechter veroordeelde de ex-speler van KV Oostende tot een geldboete van 400 euro voor bellen achter het stuur. Voor het rijden ondanks een rijverbod kreeg de flankaanvaller een jaar effectieve celstraf, een jaar rijverbod en 8.000 euro boete. Om zijn rijbewijs terug te krijgen, zal hij zijn rijexamens opnieuw moeten afleggen en moeten slagen voor medische en psychologische proeven. El Ghanassy kan nog verzet aantekenen tegen zijn veroordeling.

Yassine El Ghanassy was absoluut niet aan zijn proefstuk toe. In totaal liep hij al ongeveer vijftien veroordelingen op voor verkeersinbreuken. Op 11 april werd hij door de politierechtbank al tot zes maanden effectieve celstraf veroordeeld. Recent ging de verdediging in beroep tegen de verbeurdverklaring van zijn Porsche. In die zaak doet de correctionele rechtbank op 12 oktober uitspraak.