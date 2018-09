Rechter ontslagen omdat hij te traag werkt

Oudenaarde - Een rechter die ontslagen wordt. Het is zeer uitzonderlijk. Maar het kan. Het hof van beroep heeft de Oudenaardse rechter Peter Van De Meulebroucke de bons gegeven. Tegen de man loopt een onderzoek wegens schending van het beroepsgeheim. Maar dat is niet de voornaamste reden. Collega’s ergerden zich blauw aan het feit dat hij zo traag werkte.

Peter Van De Meulebroucke, de rechter uit Oudenaarde die zelf in opspraak is gekomen voor schending van het beroepsgeheim, is sinds 13 juni met onmiddellijke ingang ontslagen. Dat heeft de tuchtrechtbank van het hof van beroep beslist. Het ontslag van ambtswege is intussen ook in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Tegen Van De Meulebroucke loopt een onderzoek voor schending van het beroepsgeheim omdat hij “nogal slordig omsprong met vonnissen en noties van vonnissen”, zegt een collega. Of het effectief tot een veroordeling komt, valt nog af te wachten.

Van De Meulebroucke is intussen rechter af, bevestigt persrechter Hendrina Gevaert aan HLN.be. “De tuchtrechtbank van het hof van beroep heeft op 12 juni een arrest uitgesproken. Peter Van De Meulebroucke is de volgende dag met onmiddellijke ingang ontslagen.”

Van De Meulebroucke stond bij zijn collega’s bekend als ‘de trage rechter’. Hij stelde vonnissen soms zo lang uit,dat de advocaten en collega-magistraten er radeloos van werden.

In een zaak van brandstoffraude liet de rechter de betrokkenen zelfs meer dan vier jaar wachten op een vonnis terwijl dat wettelijk gezien binnen de maand na de pleidooien moet gebeuren.

Exact tien jaar geleden werd ook al eens een rechter aan de deur gezet: Paul Verstraten in Brugge. Omdat hij net als Van De Meulebroucke te traag werkte en een enorme achterstand had opgelopen in zijn dossiers.

Maar het Hof van Cassatie maakte dat ontslag ongedaan. De uitspraak van Cassatie veroorzaakte toen heel wat commotie binnen het korps.