Omstander filmt arrestatie van acht transmigranten aan Texaco-tankstation in Aalst

Aalst - In de Aalsterse deelgemeente Erembodegem heeft de lokale politie dinsdagmorgen een achttal transmigranten opgepakt aan een tankstation. Dat bevestigt burgemeester Christoph D’Haese van Aalst. Enkele personen konden wegvluchten toen de politie de laadklep van een vrachtwagen opende.

De feiten gebeurden rond 9 uur aan het Texaco-tankstation aan de Geraardsbergsesteenweg in Erembodegem, een deelgemeente van Aalst. “Een vrachtwagenchauffeur had de 101-noodcentrale gebeld omdat hij een verdacht geluid hoorde in zijn laadruimte. We hebben vervolgens vier ploegen van de politie Aalst ter plaatse gestuurd”, zegt burgemeester Christop D’Haese aan Nieuwsblad.be.

Toen de laadklep geopend werd, kon een drietal personen wegvluchten door het dekzeil van de vrachtwagen open te snijden. “We hebben acht andere personen kunnen arresteren. Van de drie personen die nog konden wegvluchten, heeft een omstaander er nog één kunnen inrekenen”, weet de burgemeester. De personen werden meegenomen naar het politiehuis in Aalst, de interventie is zonder incidenten verlopen. “We stellen nu alles in het werk om de personen te identificeren. Er is ook al contact opgenomen met de Dienst Vreemdelingenzaken.”

D’Haese benadrukt nog dat hij extra capaciteit zal inzetten aan het op - en afrittencomplex van de E40 in Aalst. “Het sluiten van de snelwegparkings in Jabbeke en Wetteren heeft het probleem verlegd. We zullen hier dus extra aandacht aan besteden en al het mogelijke doen om illegaliteit te bestrijden”, besluit de burgemeester.