Tweede Bosman-arrest? Spelersmakelaar klaagt UEFA-regel over “lokaal opgeleide spelers” aan

De rechtbank van koophandel van Brussel heeft dinsdag de laatste stukken ontvangen in het dossier over een klacht tegen de regel van de Europese voetbalbond UEFA over “lokaal opgeleide spelers”. Spelersmakelaar Daniel Striani noemt die regeling “illegaal”. De debatten zijn gesloten, de rechtbank spreekt zich over enkele weken uit.

Volgens de UEFA-regels, die ook door de Belgische voetbalbond KBVB worden toegepast, moeten de clubs in hun kern beschikken over een minimum aantal spelers dat lokaal werd opgeleid. Concreet betekent dit dat 8 op de 25 spelers bij een Belgische club ook in België opgeleid moeten zijn. Zes van die lokaal opgeleide spelers moeten ook op het wedstrijdblad staan. Maar spelersmakelaar Daniel Striani noemt die regeling echter “illegaal”.

Zijn advocaten, Jean-Louis Dupont en Martin Hissel, stellen dat de regels ingaan tegen het recht op vrij verkeer voor werknemers en tegen de vrije concurrentie.

Foto: ISOPIX

Tweede Bosman-arrest?

“Als de zaak ontvankelijk wordt, dan is de kans groot dat de zaak naar Europa zal worden doorgeschoven, naar het Hof van Justitie in Luxemburg. De kans is reëel dat ze daar gelijk zullen krijgen. En dan zit je met een tweede Bosman-arrest”, legde advocaat Olivier Malisse eerder uit aan Sporza.