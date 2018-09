Zuid-Afrika haalt privégebruik marihuana uit de strafwet

In Zuid-Afrika heeft het grondwettelijk hof dinsdag het privégebruik van marihuana uit het strafwetboek gehaald. De uitspraak kwam er nadat een provinciaal hooggerechtshof vorig jaar oordeelde dat het gebruik van cannabis in privékringen moet worden toegelaten omdat het wettelijk verbod erop in strijd is met de grondwet.

De staat trok naar het grondwettelijk hof, die de bevindingen van het hooggerechtshof nu onderschrijft. “Een volwassene die in privékringen in bezit is van cannabis of cannabis gebruikt, begaat niet langer een strafbaar feit”, aldus rechter Raymond Zondo. De rechtbank zei in haar oordeel niet wat de maximumhoeveelheid cannabis is die onder privégebruik valt.

De uitspraak werd in de rechtbank, waar zich veel voorstanders van marihuana en Zuid-Afrikaanse rastafari’s hadden verzameld, onthaald op gejuich.