Duitse artsen achten vergiftiging van bandlid Pussy Riot zeer waarschijnlijk

Het is erg waarschijnlijk dat Pussy Riot-bandlid Pjotr Verzilov vergiftigd werd. Dat hebben de artsen van het ziekenhuis in Berlijn waar Verzilov wordt behandeld, dinsdag gezegd op een persconferentie. De 30-jarige Verzilov, die ook de Canadese nationaliteit heeft, zou intussen buiten levensgevaar zijn. Hij ligt op intensieve zorgen, maar is bij bewustzijn en in staat om zich uit te drukken, aldus de dokters.

Pjotr Verzilov werd zaterdag in een ziekenhuis in Moskou opgenomen, maar in de nacht van zaterdag op zondag naar Berlijn overgevlogen voor verdere behandeling. Nadeja Tolokonnikova, zijn vrouw van wie hij gescheiden leeft, verklaarde eerder al dat de man het slachtoffer zou zijn geworden van “intimidatie of zelfs een poging tot moord”.

Volgens de Duitse artsen was de jongeman op het moment van zijn opname in Berlijn al een week ziek. De symptomen die hij vertoont kunnen door heel wat verschillende stoffen zijn veroorzaakt, luidt het. De dokters schatten de kansen om de juiste aard van de vergiftiging te achterhalen eerder laag in aangezien de stalen pas zes dagen na de feiten werden afgenomen.

Verzilov en Nikoelsjina zijn twee van de vier leden van de Russische punkband Pussy Riot die tijdens de finale van het WK voetbal dit jaar, tussen Frankrijk en Kroatië, op het veld renden, gekleed in politie-uniformen. Ze werden daarvoor veroordeeld tot 15 dagen gevangenisstraf.

De actievoerders van Pussy Riot ijveren voor meer politieke concurrentie in Rusland en de vrijlating van politieke gevangenen.