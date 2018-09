Jongen (17) springt uit raam van rijdende trein bij ticketcontrole: “We hopen dat hij ooit weer kan stappen”

Een 17-jarige jongen is donderdag uit een rijdende trein gesprongen, nadat een conducteur hem om zijn ticket vroeg. Het De tiener had geen vervoersbewijs en vreesde dat hij zou worden teruggestuurd naar een jeugdinstelling. Hij werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het is onzeker of de jongen ooit nog zal kunnen stappen.

De 17-jarige Lorenzo reed donderdag op de trein tussen Jemappes en Mons. Tijdens de rit werd de jongen naar zijn vervoersbewijs gevraagd door een conducteur. Dat had hij niet. Vervolgens vroeg de controleur naar Lorenzo’s identiteitsbewijs, maar ook dat moest de tiener schuldig blijven.

Vervolgens dreigde de conducteur de politie te contacteren, waarop Lorenzo overging tot een drastische maatregel: hij schoof een raam open, stak eerst zijn benen eruit en liet zich uit de rijdende trein vallen.

Ontsnapt uit rechtbank

De jongen kwam niet zomaar tot zijn extreme daad. Bijna twee weken eerder moest Lorenzo voor de jeugdrechter verschijnen, waar hij 40 dagen in een jeugdinstelling kreeg opgelegd. Twee dagen later verscheen de tiener opnieuw voor de rechter, die hem vroeg hoe zijn kort verblijf in de instelling tot nu toe was bevallen. Na het gesprek zag Lorenzo kans om op een onbewaakt moment te ontsnappen.

De tiener vreesde dus opnieuw naar de jeugdinstelling te zullen worden gestuurd, zodra de politie zou worden ingeschakeld bij de ticketcontrole.

Invalide

Lorenzo raakte zeer ernstig gewond bij zijn val. Hij ligt momenteel nog op de intensive care in Mons na een zware operatie aan zijn wervelkolom. Hij heeft momenteel geen gevoel meer in zijn onderlichaam. “De dokters willen ons geen valse hoop geven”, zegt zijn moeder tegen Sudpresse. “Zijn rehabilitatie kan heel lang duren. Ze weten niet of hij ooit nog zal kunnen stappen.”