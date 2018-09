Nederlands gezin in Duitse cel wegens illegale handel in potentiepillen

Net over de grens in Duitsland zijn vier Nederlanders opgepakt. Ze handelden in illegale potentiepillen.

Bij hun huizen in Sustrum-Moor en Heede, net over de grens bij Groningen, zijn meer dan 440.000 van zulke pillen gevonden. Die zijn in beslag genomen, evenals 170.000 euro contant geld.

De verdachten zijn een 54-jarige man, zijn vrouw en hun twee zoons. Ze begonnen hun handeltje twee jaar geleden en hebben in die tijd ongeveer 4 miljoen euro verdiend, schat de Duitse politie. Het is niet bekend waar hun klanten vandaan komen.