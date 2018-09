Weinig vlinders door te droge en te hete zomer

Met temperaturen boven 25 graden zou het deze week uitstekend vlinderweer moeten zijn. Toch vliegen er momenteel opvallend weinig vlinders rond. Het contrast met vorige jaren, toen er in september massa’s dagpauwogen vlogen, is groot. Het ziet er naar uit dat de hitte en de droogte van de afgelopen zomer daarvoor verantwoordelijk is.

De klimop staat in bloei en in tuinen is er onder meer op vlinderstruiken en ijzerhard (Verbena) nog nectar te vinden. Toch is het op veel plaatsen zoeken naar een vlinder. Uit de statistieken van waarnemingen.be blijkt dat in augustus 2018 nauwelijks rupsen van onder andere dagpauwogen gemeld werden, veel minder dan het jaar ervoor. Ook een aantal andere dagvlinders die Grote brandnetel als waardplant hebben, zoals Gehakkelde aurelia, Atalanta en Kleine vos zijn er in bedroevend lage aantallen.

“De meeste vlinders zijn deze zomer vroeger uitgevlogen”, weet vlinderspecialist Wim Veraghtert van Natuurpunt. “Het was bijna elke dag goed vlinderweer en de vlinders, die normaal af en toe rustperiodes inbouwen als het weer iets minder is, zijn blijven vliegen. Vlinders hebben een beperkt aantal vlieguren: op een gegeven moment stokt de machine en is het op.” Als hun einde nadert, leggen de vlinders hun eitjes op de voor hen populaire waardplanten. Helaas stonden veel van de waardplanten er door de droogte vaak al verpieterd bij. “Veel planten hadden toen al last van de langdurige droogte”, zegt Veraghtert. “Op het ogenblik dat de eitjes uitkwamen en er rupsen tevoorschijn kwamen, enkele weken later, waren de meeste planten er dikwijls nog slechter aan toe. Daardoor is het voortplantingsseizoen sneller dan normaal afgelopen en zijn veel vlindersoorten vervroegd in rust gegaan.”

Foto: Diane Appels

De soorten die normaal nu vliegen, zoals de Dagpauwoog, zijn echter ook nergens te bespeuren, terwijl het toch al wat geregend heeft de voorbije weken. “Normaal zijn die nu heel actief”, zegt Veraghtert. “Maar dit jaar moet je ze echt gaan zoeken. In augustus waren er al bedroevend weinig waarnemingen van de rupsen. De soort kent duidelijk een dipje in vergelijking met de voorgaande jaren.”

Sommige soorten hebben minder last gehad van de droogte. Zo was het een bijzonder goed jaar voor de mooie Koninginnepage, die er zelfs in is geslaagd om op één zomer drie generaties voort te brengen, met pieken in de lente, in juli en nu.” Volgens Veraghtert is er geen reden tot ongerustheid en zijn de vlinderpopulaties meestal flexibel genoeg om zich de volgende jaren te herstellen. Om te zien of dat ook echt gebeurt, kunnen liefhebbers de door hen waargenomen soorten, met foto, registreren op waarnemingen.be, zodat de populaties beter in kaart kunnen worden gebracht.