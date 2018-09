Waarschuwing voor ambtenaren die langs Maximiliaanpark passeren: “Loop niet te koop met waardevolle spullen”

Brussel - “Wees voorzichtig en loop niet te koop met waardevolle spullen op weg van of naar het Brusselse Noordstation.” Die waarschuwing hebben Vlaamse ambtenaren gekregen na het steekincident van maandagochtend in het Maximiliaanpark. “Wie zich onveilig voelt, neemt best de pendelbus.”

Het nieuw Vlaams Administratief Centrum op de terreinen van Thurn & Taxis, langs de Havenlaan in Brussel, biedt plaats aan 2.500 ambtenaren. Vanaf het begin, in 2015, was er erg veel protest over de nieuwe werkplek. Niet het ultramoderne gebouw op zich was voor velen een doorn in het oog, wel de ligging.

Vlakbij Molenbeek. Maar vooral, om van het gebouw naar het Brusselse Noordstation te gaan of omgekeerd, moet je langs het Maximiliaanpark lopen. En in die buurt voelen de meesten zich onveilig. Zeker in het donker.

Na de steekpartij van maandagochtend wordt het personeel vandaag op de muurkrant van het Herman Teirlinckgebouw opgeroepen om de nodige maatregelen te nemen. “Neem de aanbevolen route langs de Simon Bolivarlaan of neem nog beter de pendelbus”, klinkt het. Daarmee wil men het personeel vooral aanraden om een binnenweg te nemen. Verder wordt het personeel ook opgeroepen om alert te zijn en “niet te koop te lopen met waardevolle spullen zoals gsm’s.”

Ook andere werkgevers daar in de buurt, zoals KBC, leggen al jaren een pendelbus in die meerdere keren per dag tussen het hoofdkantoor en het Noordstation rijdt.

“Er werd voor de verhuizing naar het nieuwe administratief centrum met ons gelachen. We zijn er zelfs door gesleurd in het programma De Ideale Wereld waar ze de spot dreven met de ongerustheid onder het personeel. Maar er gebeuren daar geregeld incidenten en meerdere ambtenaren zijn al bestolen”, aldus de vakbonden na het laatste incident.