Verdachte van steekpartij in Chemnitz vrijgelaten

Zo’n drie weken na de dodelijke steekpartij in Chemnitz, in het oosten van Duitsland, is één van de opgepakte verdachten vrijgelaten. Dat maakte zijn advocaat dinsdag bekend. Het gaat om een 22-jarige man met de Iraakse nationaliteit. Het gerecht kon de vrijlating nog niet bevestigen, maar zou dinsdag wel beslissen of zijn aanhouding verlengd werd.