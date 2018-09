‘Dulle Griet’ van Pieter Bruegel de Oude geeft na anderhalf jaar restauratie geheimen prijs

Het kunstwerk ‘Dulle Griet’ van Pieter Bruegel de Oude geeft na anderhalf jaar van restauratie in het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatimonium (KIK) enkele nieuwe geheimen prijs. Zo blijkt de kleurenpracht van het schilderij nog veel helderder en feller dan voorheen gedacht en werd ontdekt dat het meesterwerk niet gedateerd is in 1561, maar wel in 1563.

De verwijdering van de oude vernislagen en de overschilderde verflagen brachten aan het licht dat het schilderij uit 1563 dateert. Een vaststelling die nieuwe vragen oproept, want het is het jaar waarin de schilder wellicht trouwde en mogelijk ook naar Brussel verhuisde.

Het schilderij dat in het bezit is van het Antwerpse Museum Mayer van den Bergh onderging naar aanleiding van de 450ste verjaardag van het overlijden van Bruegel de Oude, in 2019, een grondige restauratie. Daarbij werd het hoogtechnologische macro-xrf gebruikt, een onderzoek dat chemische elementen zoals koper, broom, calcium of lood in kaart brengt en de samenstelling van oorspronkelijke kleuren detecteert. Een technische studie van een tekening in kleur van de Dulle Griet uit het Kunstpalast in Düsseldorf werd eveneens naast het originele gelegd.

Het resultaat is een gerestaureerd werk dat in zijn volledigheid meer dieptewerking, meer details en verfijndere kleuren toont. De Dulle Griet heeft zo opnieuw een blauw ogende jurk gekregen.

Het schilderij reist nu eerst door naar het Kunsthistoriches Museum in Wenen voor een overzichtstentoonstelling over Bruegel alvorens in 2019 naar Antwerpen terug te keren.