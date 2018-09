Premier Charles Michel geeft Theo Francken deadline: tegen vrijdag effectieve voorstellen over aanpak transmigranten

Premier Charles Michel wil dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) tegen de ministerraad van vrijdag effectieve en concrete voorstellen uitwerkt over de aanpak van de transmigranten in het algemeen en rond het Maximiliaanpark in het bijzonder. Francken reageert door te zeggen dat hij al vier jaar altijd met concrete oplossingen komt.

In een gesprek met Belga benadrukt premier Michel dat de uitwijzing van delinquente illegalen “de absolute prioriteit” moet zijn. Hij hamert erop dat het respect voor de rechtsstaat “het belangrijkste punt” is en roept de transmigranten in ons land op een asielaanvraag in te dienen, waardoor ze een beroep kunnen doen op het netwerk van Fedasil.

Ook dringt de eerste minister aan op de nood aan een goede samenwerking met de lokale autoriteiten, in het bijzonder de stad Brussel, om te waken over de openbare orde, de rust en de sereniteit. “We moeten het business model van de smokkelaars breken”, aldus nog premier Michel.

Informele top

Woensdag vindt in het Oostenrijkse Salzburg een informele top plaats van de Europese staats- en regeringsleiders, waarop het migratiedossier opnieuw op de agenda staat. In de marge van die bijeenkomst zal premier Michel een onderhoud hebben met zijn Britse collega Theresa May, om zich te vergewissen van de perfecte samenwerking van de Britse autoriteiten, met name bij de controle van de grenzen.

De demarche van de premier komt er na weken van permanente heisa rond de transmigranten, waarbij CD&V-burgemeesters beslisten snelwegparkings op het grondgebied van hun gemeente te sluiten omwille van de overlast. Staatssecretaris Francken en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) lanceerden vorige week een actieplan in de strijd tegen transmigranten en de smokkelnetwerken. Daarvoor werd een administratief centrum opgericht binnen het gesloten centrum 127 bis in Steenokkerzeel om er de opgepakte personen naartoe te sturen.

Intussen moest Francken toegeven dat 202 mensen zonder papieren moesten worden vrijgelaten uit gesloten centra om plaats te maken voor transmigranten. Bovendien bleken er daarvan 32 bij te zijn met een crimineel verleden. Een ander deel van de transmigranten zou volgens verschillende getuigen zijn teruggestuurd naar Brussel, voor de deur van de Dienst Vreemdelingenzaken, nabij het Maximiliaanpark.

Het gevolg was stevige kritiek vanuit de eigen meerderheid. Eerst spraken CD&V en Open VLD hun verontwaardiging uit. Nadien was het de beurt aan de MR van premier Michel. Die wil nu dus tegen vrijdag effectieve en concrete voorstellen van zijn staatssecretaris. Francken herhaalde maandagavond nog dat hij op korte termijn - tegen volgende zomer - extra gesloten opvangcapaciteit zal vragen.