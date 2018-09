Gent -

In de zaak van Imaco, de managementvennootschap van voormalig Optima-baas Jeroen Piqueur, is in beroep de uitspraak bevestigd van de rechtbank van koophandel van Gent, die het verzoek tot gerechtelijke reorganisatie had geweigerd. Dat heeft het Gentse hof van beroep beslist, waardoor de verkoop van de overblijvende bezittingen van Piqueur voortgezet kan worden.