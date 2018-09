China beschuldigt Zweden van schending mensenrechten nadat politie drie toeristen “mishandelt”

Enkele filmpjes die tonen hoe de Zweedse politie enkele Chinese toeristen “op hardhandige wijze” uit een hostel verwijdert. Meer was er niet nodig om een diplomatieke rel tussen beide landen te laten ontstaan. China beschuldigt het Scandinavische land van het schenden van de mensenrechten en eist excuses.

Het incident waar het om draait gebeurde op 2 september in de Zweedse hoofdstad Stockholm. De Chinese familie Zeng was die dag om twee uur ’s nachts aangekomen in het Generator Hostel. Ze waren echter veel te vroeg: hun reservatie gold immers voor de volgende nacht. Toen de familieleden vervolgens vroegen of ze mochten overnachten in de zetels van de lobby, kwam het tot een stevige discussie. Het personeel van het hostel verzocht de Zengs om het gebouw te verlaten, maar dat weigerden ze. Meteen nadien kwam de politie ter plaatse.

In tranen op de stoep

De amateurbeelden die een ooggetuige maakte lieten zien hoe agenten “hardhandig” te werk gingen. “Dit is moord, dit is moord”, viel er te horen terwijl een van de toeristen uit het hostel werd gedragen. Andere filmpjes toonden nog hoe het gezin machteloos en in tranen op de stoep zat en om hulp riep.

De massale reacties op sociale media waren verdeeld. Sommigen stelden in vraag of de Zweedse politie niet te hard optrad tegen het gezin, terwijl anderen dan weer hun kritiek richtten op de Zengs. De Chinese regering neemt de situatie zeer ernstig. “We zijn erg geschokt en boos door wat er is gebeurd”, klonk het in een statement. “We veroordelen ten zeerste het gedrag van de Zweedse politie. Ze hebben de levens van onze Chinese burgers ernstig in gevaar gebracht en de mensenrechten geschonden.”

Dalai lama

In een formele reactie liet Zweden verstaan dat het op de hoogte was van het incident. Ze lieten een speciale openbaar aanklager aanstellen die moest nagaan of de politie daadwerkelijk in de fout ging.

Ondertussen linkten sommige gebruikers van het Chinese sociale medium Weibo het incident met het bezoek van de dalai lama vorige week in Malmö. Ook dat werd immers niet geapprecieerd in Peking, aangezien de geestelijke leider door het land wordt beschouwd als een vijandige separatist.

Een woordvoerder van Generator Hostels liet weten dat het bedrijf momenteel probeert te achterhalen wat er die nacht exact is gebeurd. “Onze prioriteit is altijd de gezondheid en het welzijn van onze gasten”, vertelde de woordvoerder aan The Independent. “We zijn erg bedroefd door de hele situatie en zijn bereid om met beide partijen, de toeristen en de politie, mee te werken.”