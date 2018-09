Auto van dierenarts gestolen: grote zorgen om levensgevaarlijk euthanasiemedicijn

Merchtem - In Merchtem werd de wagen van dierenarts Filip De Bosscher gestolen. “Dat is al erg, maar ik maak me meer zorgen om de medicijnen die erin lagen”, zegt hij aan RINGtv. Het gaat om zware verdovende middelen die gebruikt worden bij de euthanasie van dieren en ook levensgevaarlijk kunnen zijn voor de mens.

De diefstal vond vorige week donderdag plaats, toen Filip De Bosscher op consultatie was in de Beverstraat in Strombeek. In de auto, een donkerblauwe Toyota Landcruiser, lagen duur werkmateriaal en medicatie. Vooral om dat laatste maakt de dierenarts zich nu zorgen. “Het zijn zwaar verdovende medicijnen die ik gebruik om dieren te euthanaseren”, zegt hij aan regionale tv-zender RINGtv. “Onder meer ketamine en spuiten. Als die in de verkeerde handen vallen, kan dat zware gevolgen hebben.”

Wapenvergunning

Niet alleen de auto zelf en het dure werkmateriaal is hij kwijt, ook enkele persoonlijke documenten zoals een wapenvergunning lagen in het voertuig.

De Bosscher ging zelf al op zoektocht in het Brusselse, maar dat leverde voorlopig geen resultaat op. Hij hoopt dat de politie snel toestemming krijgt van het parket Halle-Vilvoorde om camerabeelden van de benzinestations in de buurt op te vragen, de tank van de wagen was immers zo goed als leeg.

Tip?

Ondertussen deelden al heel wat mensen een oproep op sociale media: wie informatie heeft, wordt verzocht contact op te nemen. De wagen is gemakkelijk te herkennen door de beschadigde achterbumper en enkele stickers.