Duiker die “kinderverkrachter” genoemd werd, sleept Musk voor de rechter

Wat er zat aan te komen, is nu officieel: Vernon Unsworth sleept Elon Musk voor de rechter. De Canadees-Amerikaanse ondernemer had de Britse duiker een “kinderverkrachter” genoemd nadat die deelgenomen had aan de reddingsactie van twaalf Thaise voetballertjes in een grot in hun thuisland.

De vete tussen Musk en Vernon Unsworth ontstond eind juni, toen een Thaise voetbalploeg kwam vast te zitten in een grot in Thailand. De twee boden hun hulp aan bij de reddingsactie. Unsworth, een Britse duiker, werd in tegenstelling tot de CEO van Tesla in het team opgenomen en zei te weten waarom Musk wilde helpen. “Een pr-stunt”, noemde hij het.

Die uitspraak schoot in het verkeerde keelgat bij Musk, de man die recent nog klaagde over zijn werkweek van 120 uur. Hij noemde Unsworth publiekelijk een pedofiel, het begin van een oorlog in de media.

“Kinderverkrachter”

Toen bekendraakte dat de duiker een klacht overwoog tegen de steenrijke Musk, ging die nog een stap verder. Hij stuurde een mail naar Ryan Mac, een journalist van Buzzfeed News, waarin hij vol op het gaspedaal ging staan. “Ik stel voor dat je mensen belt die je kent in Thailand, uitzoekt wat er echt aan de hand is en stopt met het verdedigen van kinderverkrachters, klootzak”, schreef Musk.

Waarom de ondernemer de duiker zo noemt, staat niet in de mail. Bewijzen of argumenten ook niet. “Hij is een oude, blanke en alleenstaande man uit Engeland die al 30 tot 40 jaar naar Thailand reist of er woont, meestal in Pattaya Beach, om daarna te verhuizen naar Chiang Rai voor een kinderbruid die toen 12 jaar oud was. Er is maar één reden waarom mensen naar Pattaya Beach gaan. Je gaat er niet heen voor de grotten, maar voor iets anders. Chiang Rai staat bekend voor de smokkel van kinderen die seksslaaf worden.”

Klacht

Musk beweerde dat Unsworth helemaal geen deel uitmaakte van de duikploeg die de voetbalploeg redde. Dat en de vele beschuldigingen hebben Unsworth nu doen beslissen om Musk voor de rechtbank te slepen. De Brit eist een schadevergoeding van net geen 65.000 euro en een verbod tegen de Tesla-CEO om nog beledigingen naar zijn hoofd te gooien.

Volgens de aanklacht vraagt Unsworth dat “om hem te straffen van zijn wandaden en hem ervan te verhouden dergelijk gruwelijk gedrag te herhalen”.