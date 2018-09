Vierde wissel bij verlengingen nu ook in België

Brussel - De reglementencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft het licht op groen gezet voor een extra wissel als verlengingen moeten beslissen over de afloop van een wedstrijd. Die maatregel kwam er op vraag van de Pro League.

De nieuwe regel werd maandag met onmiddellijke ingang aangenomen en geldt daarom vanaf de zestiende finales van de Croky Cup. De nieuwigheid is daarnaast van toepassing voor de finale van play-off 2 en de testwedstrijd tussen de winnaar van play-off 2 en een club uit play-off 1. Ook in finale van de Proximus League is een vierde wissel in het geval van verlengingen voortaan toegestaan.

“Het doel is om enerzijds de kans te vergroten dat er tijdens de verlengingen een ploeg als winnaar uit de bus komt en anderzijds om blessures te vermijden omwille van vermoeidheid”, klinkt het bij de Pro League.