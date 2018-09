Negen landen voeren geen Belgisch varkensvlees meer in

Negen landen hebben beslist om niet langer Belgisch varkensvlees in te voeren. Dat is het gevolg van de vijf gevallen van Afrikaanse varkenspest die in ons land zijn vastgesteld. Dat meldt Febev, de Federatie van het Belgisch Vlees.

De vijf positieve gevallen van Afrikaanse varkenspest die in ons land vastgesteld zijn, dreigen ingrijpende gevolgen te hebben voor de export van varkensvlees naar het buitenland. Momenteel hebben al negen landen beslist om geen varkensvlees uit ons land meer in te voeren. Het gaat om Zuid-Korea, China, Taiwan, Mexico, de Filipijnen, Zuid-Afrika, Singapore, Wit-Rusland en Japan.

“Tijdens de onderhandelingen tussen ons land en landen van buiten de Europese Unie zijn duidelijke voorwaarden vastgelegd”, zegt Michael Gore, administratief gedelegeerde van Febev. “Voor die landen is het zeker dat België vrij moet zijn van de Afrikaanse varkenspest. Er is dus geen marge om te onderhandelen: de import is daar geschorst.”

Volgens Gore betekent dat een slok op de borrel voor de sector. “China en Zuid-Korea vertegenwoordigen ongeveer 45 procent van de export vanuit ons land naar landen buiten de EU. Ook de Filipijnse markt is een heel belangrijke.”

Oekraïne, Zuid-Korea, China, Wit-Rusland en Servië zijn ook gestopt met het invoeren van dierenvoeding uit ons land, blijkt uit informatie van de Belgian Feed Association (BFA).