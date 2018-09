Geen plaats meer voor edelherten in Nederlands natuurgebied: honderden dieren worden afgeschoten

In de Oostvaardersplassen, een natuurgebied in het midden van Nederland, moet het aantal dieren drastisch omlaag. Voor honderden edelherten die er leven ziet de provincie Flevoland geen andere oplossing dan ze af te schieten.

Het was een vreselijke winter voor de dieren in de Oostvaardersplassen, een 5.600 hectare groot natuurgebied gelegen tussen Almere en Lelystad. Voor de ruim 5.000 herten, runderen en paarden was er niet genoeg voedsel, waardoor er veel dieren het leven lieten. Dat mocht nooit meer gebeuren, stelden de lokale politici. In juni besloten de Provinciale Staten dat het aantal dieren moest worden gehalveerd, omdat er te veel grazers in het gebied leefden. Dinsdag werd bekend hoe dat moet gebeuren.

De heckrunderen mogen blijven, onder meer omdat ze moeilijk te vangen zijn. De paarden kunnen herplaatst worden in andere gebieden, luidt het advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden.

Maar dat is geen optie voor de circa 980 edelherten in de Oostvaardersplassen. Volgens de raad zorgt verplaatsing voor te veel stress voor die dieren en dus ziet het geen andere mogelijkheid dan de dieren te doden. Hoeveel edelherten er worden afgeschoten is nog niet duidelijk, maar er kunnen niet meer dan 490 blijven in de Oostvaardersplassen.

“Diervriendelijk besluit”

Het besluit is niet zomaar genomen, stelt Anne de Vries, woordvoerder van de Gedeputeerde Staten van Gelderland (dat sinds 2016 verantwoordelijk is voor het gebied). “Er is géén andere mogelijkheid. Er zijn wel plaatsen waar de dieren naartoe zouden kunnen, maar het transport levert te veel stress op. Dan wacht veel dieren een nare dood. Bovendien is het dan nog onzeker hoe de dieren aarden op de nieuwe locatie”, zegt ze tegen de regionale krant De Stentor. “Het was een moeilijk besluit, waarbij uiteindelijk is gekozen voor de meest diervriendelijke optie - hoe gek dat ook klinkt. Hierbij is ook om advies gevraagd aan de Raad voor Dierenaangelegenheden.”