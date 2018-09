Belgische ondernemers willen tijdelijke verlenging Brits EU-lidmaatschap als brexit-onderhandelingen mislukken

Brussel - Als binnenkort zou blijken dat de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk geen akkoord dreigen te vinden over de brexit, moet het Britse EU-lidmaatschap tijdelijk worden verlengd, met de volledige toepassing van de EU-regels in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) dinsdag, dat reageert op de Brexit Impact Scan die door vicepremier en minister van Economie Kris Peeters werd voorgesteld.

Die impactscan biedt de Belgische bedrijven met belangen in het VK een online tool om een analyse op maat te krijgen van een brexit zonder akkoord. Als tijdens de onderhandelingen bepaalde problemen toch opgelost worden, wordt de vragenlijst die de bedrijven moeten invullen aangepast, zodat ook de verwachte impact geactualiseerd kan worden.

Het VBO verwelkomt de Brexit Impact Scan. “De brexit brengt heel wat onzekerheid met zich mee en het is uiteraard geen makkelijke klus om zich voor te bereiden”, zegt gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans. “Uiteraard blijft onze prioriteit een onderhandelde oplossing die de handel tussen de EU en het VK zo vlot mogelijk laat verlopen en onze Europese interne markt vrijwaart. Toch is het niet onbelangrijk om stil te staan bij de directe of indirecte gevolgen van de brexit. Dankzij deze nieuwe tool krijgen de ondernemingen onder andere een goed overzicht van de gevolgen van zo’n ‘cliff-edge’-brexit en goede raad om de impact te beperken.”

Brexit zonder scheidingsakkoord = rampscenario

Het VBO blijft hopen op een onderhandelde oplossing tegen oktober of november zodat de deal goedgekeurd kan worden voor de brexit op 29 maart 2019 een feit is. Wat ten zeerste moet vermeden worden, is een brexit zonder scheidingsakkoord. “In dit geval is er geen overgangsfase (nl. een statusquo tot eind december 2020 die nu reeds werd overeengekomen), geen perspectief op een duurzame toekomstige handelsrelatie. Dit zou zowel voor de Britten als de EU een ‘lose-lose’-situatie betekenen”, zegt het VBO.

Mocht blijken dat zo’n onderhandelde oplossing niet voorhanden is en dat de ‘cliff edge’ nadert, wil het VBO een verlenging van de onderhandelingen en dus een uitstel van de brexit, met ondertussen een tijdelijke verlenging van het Britse lidmaatschap van de EU en volle toepassing van de EU-regels. Dit is mogelijk via het intussen bekende artikel 50 van het Europees Verdrag. Voor zo’n langere onderhandelingstermijn is echter unanimiteit van de EU-lidstaten vereist.