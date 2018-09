“Eerste Belgische mosselen uit testzone aan Belgische kust veelbelovend”

Nieuwpoort - Op de hoofdzetel van de Colruyt Group in Halle werden dinsdag in aanwezigheid van staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) de eerste Belgische mosselen die gekweekt werden in het kader van het project ‘Noordzee Aquacultuur’ geproefd en lekker bevonden. De warenhuisketen hoopt deze mosselen vanaf 2020 te kunnen commercialiseren.

Bij dit project in de Noordzee zijn tien partners betrokken. Naast onderzoekers van UG en ILVO gaat het om diverse bedrijven. Zowel op een locatie ter hoogte van Nieuwpoort (deelproject Value@Sea) als aan de Belgische windmolenparken (deelproject Edulis) worden proeven uitgevoerd om het potentieel en de mogelijkheden na te gaan van aquacultuur in het Belgische deel van de Noordzee.

Terwijl men aan de windmolens enkel mosselen kweekt, is dat in Nieuwpoort ook het geval met platte oesters, sint-jakobsschelpen en suikerwier. Het is overigens de allereerste keer wereldwijd dat er mosselen in hangcultuur gekweekt worden in windparken.

Bijzonder smaakvol

De eerste resultaten van de mosselen zijn veelbelovend. Ze hebben met 36 tot 39 procent een hoger vleesgehalte dan andere gangbare mosselen en kwamen als bijzonder smaakvol uit de smaak- en gebruikstesten van de Colruyt Groep. Ze blijken ook bijzonder snel te groeien. Reeds op 12 maanden bereiken ze een volwaardig formaat, terwijl de Zeeuwse bodemmosselen doorgaans 18 tot 20 maanden nodig hebben. Colruyt wil deze Belgische mosselen in de toekomst gaan commercialiseren onder Boni Selection, het huismerk van de warenhuisketen.

Staatssecretaris Philippe De Backer verwees in zijn toespraak naar het nieuwe Marien Ruimtelijk Plan voor de Noordzee dat hij opstelde. “Ik heb hierin ook zones ingekleurd voor industriële en commerciële activiteiten zoals aquacultuur. Hier kunnen bedrijven uit de blauwe economie hun activiteiten verder ontplooien en ontwikkelen en op zoek gaan naar nieuwe innovatieve technieken. Door het instellen van deze zones heeft de regering duidelijk de keuze gemaakt om de blauwe economie het kader te bezorgen dat zij nodig heeft om duurzaam verder te ondernemen. Ook aan de procedure om deze zones toe te kennen wordt volop gewerkt en ik kijk al uit naar de eerste projecten die zich daar zullen realiseren vanaf 2020”, aldus De Backer.