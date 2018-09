Vrouw betast aan borsten en kont, 15-jarige gevraagd of ze “witte chocolade in haar wil”: vrouwelijk personeel McDonald’s protesteert

Honderden werknemers van McDonald’s in de VS hebben dinsdag actie gevoerd tegen een “epidemie aan seksuele intimidatie en aanranding” binnen het bedrijf, waar niets aan gedaan wordt. “Alle klachten vallen in dovemansoren”, klinkt het.

Een van de slachtoffers is Tanya Harrell. Zij werkt in de vestiging van de keten in Gretna, Louisiana, waar ze door een collega die ze vaak een lift gaf herhaaldelijk betast werd aan haar borsten en achterwerk. Hij zou haar ook gevraagd hebben om zijn penis aan te raken.

Toen ze ging klagen bij de bazen, zeiden die dat ze kinderachtig was. “Ze namen het niet serieus”, aldus Harrell, “en suggereerden dat we een relatie hadden. Ze zeiden dat ik daar een stapje verder in moest gaan.”

Toen na die incidenten ook nog eens een collega haar meenam naar het mannentoilet en haar daar tegen de muur drukte om seks met haar te hebben, begaf ze helemaal. Ze barstte in tranen uit, en gelukkig kwam er net op tijd een manager de toiletten binnengewandeld. Dat incident gaf ze zelfs niet aan bij hogere instanties, “want mijn vorige klachten vielen toch allemaal in dovemansoren”.

Epidemie

Harrell en honderden van haar collega’s in tien Amerikaanse steden voerden dinsdag actie door exact om 12 uur ’s middags buiten te stappen. Ze hebben het over een “epidemie van seksuele intimidatie en aanrading waar het bedrijf niets aan doet”.

In totaal liepen er al tien klachten binnen voor grensoverschrijdend gedrag binnen bij de bevoegde Amerikaanse commissie. “Het probleem bestaat wereldwijd”, zegt Adrianna Alvarez, die al negen jaar in Chicago werkt voor McDonald’s, aan The Guardian. “Maar de mensen zijn te bang om te klagen. Ze vrezen dat er gevolgen zouden komen of dat ze zelfs ontslagen zouden worden. Maar vrouwen hebben die jobs echt nodig.”

Witte chocolade

Er zijn nog andere gevallen bekend van pogingen tot aanranding bij McDonald’s. “Een van mijn collega’s werd zo lastiggevallen dat ze doodsbang werd”, aldus Alvarez. “Ze kon daardoor niet meer naar het toilet gaan omdat ze de manager daarvoor voorbij moest. Ze hield het dan maar heel de dag op. Dat is vreselijk.”

Een andere vrouw kreeg van haar manager de vraag of ze zijn penis wilde zien en “hoeveel penissen ze tegelijk in haar kreeg”. Ook een 15-jarig meisje diende een klacht in. Zij werd benaderd door een oudere mannelijke collega, die haar zei dat ze een mooi lichaam had. “Heb je al eens witte chocolade in jou gehad”, vroeg hij haar. Toen ze dat ging melden aan haar manager, zei die dat ze de strijd nooit zou winnen. Er werd niets aan gedaan.