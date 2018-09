Hans-Georg Maassen moet opstappen als chef van de Duitse staatsveiligheid, maar wordt meteen staatssecretaris

Hans-Georg Maassen, de chef van de Duitse staatsveiligheid, moet opstappen en wordt staatssecretaris in het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Maassen had aan de krant Bild gezegd dat zijn dienst niet over informatie beschikte die zou bewijzen dat er na de gewelddadige dood van een Duitse man in Chemnitz een “klopjacht” op buitenlanders zou plaatsgevonden hebben. Daarmee sprak hij bondskanselier Angela Merkel (CDU) en regeringswoordvoerder Steffen Seibert tegen. Maassen zei ook dat er geen aanwijzingen waren dat een video die op het internet circuleerde, waarop te zien is hoe mannen van buitenlandse origine achternagezeten worden, authentiek is.

Voor die uitspraken kreeg hij scherpe kritiek. De regering besliste dinsdag om de chef van de Duitse staatsveiligheid te ontslaan uit zijn functie. Hij wordt nu staatssecretaris in het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken.