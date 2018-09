N-VA wil neppooiers inzetten in strijd tegen tienerpooiers

Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA) vraagt Welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V) om te leren van de Nederlandse aanpak en neppooiers in te zetten in de strijd tegen tienerpooiers. Eerder deze week verschenen nog zeven mannen voor de rechtbank in Antwerpen wegens aanranding van de eerbaarheid van een 15-jarig Vlaams meisje dat gedwongen werd zich te prostitueren.

In 2016 besloot Vlaanderen om de strijd tegen tienerpooiers op te voeren. De website Stoptienerpooiers.be werd gelanceerd, samen met een campagne in de media. De term ‘loverboys’, die een te soft en vals-romantisch beeld gaf van de daders, werd naar de prullenbak verwezen en vervangen door tienerpooiers. Er kwam ook extra opvang in de Vlaamse gemeenschapsinstellingen en tienerpooiers worden nu ook vervolgd als mensenhandelaars.

“Er blijven echter verhalen komen over meisjes die in de klauwen van mensenhandelaars belanden”, constateerde Elke Van den Brandt (Groen) dinsdag in het parlement. “Het Vlaamse actieplan is toe aan een update waaraan momenteel de laatste hand wordt gelegd”, antwoordde Vandeurzen.

“De problematiek wordt nu veel meer vanuit het standpunt van mensenhandel benaderd”, zei hij. De hulpverleners merken dat er geen eenduidig antwoord op de problematiek bestaat, dus zullen de hulpprogramma’s voortaan meer op maat worden aangepast. Om het aantal opvangplaatsen te verhogen worden gesprekken gevoerd met de private sector om een deel van de bestaande capaciteit om te bouwen naar beveiligde opvang.

Lorin Parys pleitte ervoor om, zoals in Nederland, neppooiers in te zetten, om meisjes te waarschuwen. “Uit Nederlandse krantenberichten blijkt dat zeker 90 procent van de meisjes meewandelt met een tienerpooier”, zei hij.

Parys vindt dat er ook moet worden samengezeten met de media, over de zaak in Antwerpen. “Het is choquerend wat er online is verschenen. Er werd geschreven over ‘klanten van een tienerprostituee’ in plaats van ‘een slachtoffer van tienerpooierschap’. Ik dacht dat we verder stonden.”